男子殺5人潛逃山林10日　落網時身穿迷彩服

內蒙古呼和浩特市土默特左旗察素齊鎮二十家村，上周二（18日）凌晨發生一宗重大刑事案件，5人遇害，兇手潛逃10日後落網。警方周五（28日）通報，警方當日上午在山林間逮捕疑犯霍文常，經初步審訊後他承認蓄意謀殺他人。他被警方帶走調查的畫面曝光，落網時身穿迷彩服。

43歲男子霍文常殺人後潛逃，警方發布懸賞通告，對提供重要線索幫助警方逮捕他的民眾獎勵3萬元人民幣（約3.3萬港元）。當地有村幹部表示，霍男與遇害的牛某某一家10年前有土地糾紛，一個月前雙方因架設電線桿問題發生矛盾。多名村民表示，架設電線桿涉及佔地和補償問題，但霍、牛兩家各執一詞，均表示所佔的土地屬於自家，最後電線桿被架設在其他位置，兩家都未能得到賠償。

另有村民介紹霍男的情況，指他只有小學學歷，早年母親離世，與年邁的父親住在一間泥土製成的土屋內，平時只能靠打散工維生。亦有村民表示，霍男自小很少欺負其他孩子，也無飲酒、賭博或打架的情況，對其殺人感到震驚。而遇害的牛某某、他的父母和叔嬸5人在當地可稱得上高收入，祖屋更有頗大的院子。警方暫未公布霍男殺人的原因，目前仍在調查。