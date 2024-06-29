南沙擬建深中通道片區　深圳側接線明同步通車

已建設7年、連接廣東深圳和中山的深中通道，將於下周日（30日）下午3時正式通車試營運，深中通道深圳側接線工程沿江高速二期、相關公共交通等亦將同步開通，全線近日已亮燈展現璀璨夜景。內媒周六（29日）報道，廣州南沙正規劃設計面積約8平方公里的深中通道片區，打造廣深產業融合示範區。

廣州周五（28日）舉行「橋」見灣「心」南中高速萬頃沙支線主題採訪活動，全長32.41公里的南中高速全線土建施工已基本完成，計劃今年內建成通車，屆時南沙至中山城區的行車時間將縮短到15分鐘內，至深圳的行車時間將縮短到20分鐘內。經由南中高速萬頃沙支線，深中通道可「接入」廣州南沙。在珠江入海口處，南中高速萬頃沙支線與深中通道連接處已貫通。

南沙區規自局規劃研究中心副主任翟帥透露，深中通道片區範圍在十五湧至十八湧之間，未來重點發展健康研發智造及高端醫療服務業，與深圳、中山等周邊城市產業差異化發展。片區內將有高架段南中高速萬頃沙支線和地面段萬環西路南延線穿過，地面段將作為片區的主要城市幹道，片區南部遠期規劃建設地鐵站，未來也將結合地鐵站開發建設。