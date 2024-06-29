縣議員斥勾引人妻致家庭破裂　警分局長告誹謗

台灣無黨籍花蓮縣議員林源富周四（27日）在縣議會臨時會自爆，妻子、新城鄉代表會主席陳秀玲與花蓮縣警局吉安分局長吳思翰私下傳送曖昧訊息，痛批吳男誘拐人妻。吳男當晚回應稱冤枉，強調林男的指控全非事實，自己與陳女互動僅限公務場合，並無傳送曖昧訊息。吳男強調會全力配合內部調查，亦發布聲明決定提告誹謗。

林源富聲稱，曾於本月19日被陳秀玲持尖刀刺傷，傷及動脈，需送院做手術，兩人發生爭執得原因是女方與吳男有曖昧關係。林男怒斥吳男誘拐人妻，害他妻離子散。惟陳女事後發文，指自己遭受林男家暴十幾年，被對方打到全身傷痕，正當防衞被扭曲事實，希望還自己公道。

花蓮縣警局督察長江建忠表示，警局接獲相關報案，已展開風紀案等調查，而吳男的職務沒有變動，原地靜候調查。江建忠強調，若發現有不當男女交往或言行惹議的情況，將依規定懲處和追究責任。吳男又回應稱，去年因擔任新城警分局長與陳女認識，對方知道他獨自離鄉到東部工作相當辛苦，便像姊姊般關心他的工作事務，但並無私下出遊等情況。吳男希望林陳夫妻之間的狀況，不應牽扯到自己身上，會配合警方內部調查。