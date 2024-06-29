美促勸阻俄朝危險合作　華籲反思勿甩鍋推責

聯合國安理會周五（28日）就朝核問題舉行公開會，美國和盟友警告，俄羅斯與北韓不斷擴展的軍事合作危險且非法，並對廣大國際社會構成愈來愈大的威脅。中方則反擊美方對中國在半島問題上立場和作用的指摘，反指美方應深刻反思，特別是反思自已的所作所為，不要總是習慣性地歸咎於他人、試圖甩鍋推責。

美國駐聯合國副代表伍德則對俄朝上周簽署《全面戰略夥伴關係協議》深感關切，敦促中方利用其對俄朝的影響力，勸說兩國停止日益危險的合作。南韓代表黃浚局指出，韓方評估去年9月以來，北韓已向俄羅斯運送至少1萬個貨櫃，共可裝500萬枚炮彈，判定已於烏克蘭戰場上使用，強調韓方將以審慎克制的方式堅決回應任何安全威脅。俄羅斯代表納班濟亞再次否認俄羅斯從北韓獲取武器，稱兩國合作本質上合法。

中國常駐聯合國副代表耿爽表示，中國在半島問題上一向採取慎重和負責任的態度，中國在半島問題上的作用和努力，國際社會有目共睹。他強調，中國自主決定在半島問題上的政策和立場，不需要美方告訴他們如何去做。他又奉勸美方改一改老毛病，不要出了任何問題不從自身找原因，總是習慣地指摘別人、歸咎於他人，這種作法不具建設性。

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