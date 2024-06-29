突發事件應對法完成修訂　今年11月實施

十四屆全國人大常委會第十次會議已在北京人民大會堂閉幕。（中新社圖片）

十四屆全國人大常委會第十次會議周五（28日）在北京人民大會堂閉幕，會議經表決，通過新修訂的突發事件應對法、農村集體經濟組織法、新修訂的國境衞生檢疫法、關於修改會計法的決定。其中新修訂的突發事件應對法，規定國家建立健全突發事件訊息發布制度，及時發布準確訊息、澄清虛假或不完整訊息等。

新修訂的突發事件應對法共8章，包括管理與指揮體制、預防與應急準備、監測與預警、應急處置與救援、事後恢復與重建、法律責任等，今年11月1日起施行。當中完善突發事件應對管理與指揮體制，明確各方責任，設專章對管理與指揮體制作出規定，包括明確跨行政區域突發事件應對及協同應對機制。該法建立多項訊息報送制度，規定國家建立健全突發事件訊息發布制度、規定新聞採訪報道制度、建立健全網絡直報和自動速報制度等。

另外，新修訂的會計法下月1日起施行，當中保持現行基本制度不變，重點解決會計工作中的突出問題，進一步加強財會監督，加大對會計違法行為的處罰力度，提高會計訊息質量，更好維護社會公共利益。