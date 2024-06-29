淡江大學教授訪陸稱「祖國」　台教育部擬懲處

台灣新北市淡江大學一名教授日前與學生赴大陸訪問，受訪時將大陸稱為「祖國」，引起關注。台灣教育部周五（28日）回應稱，初步認定校方此行涉違反對等尊嚴交流原則，有損台方尊嚴將列計行政缺失，並作為扣減學校相關資助或招生名額的依據。

社交平台近日流傳，淡江大學企管系主任張雍昇帶領學生赴陸訪問，接受陸媒訪問時表示：「我相信能夠到祖國這邊來做交換，我相信對同學們在學習上能夠獲得非常大的一個收穫。同學們能夠來到祖國這邊，來進行更深度的一些學習。」面對批評，張雍昇其後透過校方回應稱，自己以寶島台灣淡江大學自我介紹，但陸媒提問時使用「祖國」作為名稱，因此自己受到影響，以相同說法回應，雖然他有提到「大陸」，但未見於影片中。

台教育部指出，學校遵循現行兩岸法規及政策辦理教育交流，不應有政治目的及政治性內容，「赴陸教育交流活動登錄平台」也有公告兩岸教育交流原則及規定，淡江大學應知悉，不得有損尊嚴及違反規定。該部門強調，學校應確實擔負把關及監督兩岸教育文化交流等活動的責任，相關活動內容若涉違兩岸條例或相關規定，應主動撤除。