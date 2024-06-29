抗議換監獄爆衝突　女犯人遭噴辣椒水春光外洩

台灣法務部矯正署高雄女子監獄日前發生獄政史上罕見的暴動事件，起因是有女犯人質疑被台北女子看守所「騙」到高雄，抗議移監程序黑箱作業，在舍房內敲打吵鬧。有犯人透過家屬向台媒爆料，怒斥監獄的男性管理員竟不顧正梳洗的女犯人衣衫不整、春光外洩，直接衝進去拖人、噴辣椒水，令犯人和家屬人心惶惶。惟獄方強調相關安排和做法均符合規定，只是近日天氣炎熱，導致犯人情緒浮躁。

台媒周六（29日）報道，犯人家屬表示，該批被從台北送到高雄的女犯人逾30人，均為短刑期，看守所原本告訴她們不會移監到高雄女子監獄，但於本月19日將她們轉移，令家屬會見和寄菜到獄中需千里迢迢南下300多公里，十分不便。家屬又指被移監的犯人受騙，要求返回看守所未果，便在舍房內大聲喧嘩、拿物件敲擊床鋪，向走廊管理員叫囂。期間有多名女犯人衣衫不整，男性管理員仍進入舍房應對暴動。

高雄女子監獄回應稱，當日新收35名從台北移監而來的犯人，應矯正署要求而調整，符合相關規定。獄方指出，上周五（21日）有管理人員例行檢查時，其中一間舍房的多名犯人拒絕配合，女管理員數度勸導未果，才會發生上述情況。針對爆料指男性管理員暴力應對、令女犯人春光外洩等問題，獄方強調監獄內部由女性管理員戒護，若出現拒絕配合等情況才需男性管理員協助，均有女性管理員在旁陪同行事。