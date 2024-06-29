收購野生福壽螺扮田螺出售　企業遭查封

內媒周五（28日）揭發湖南省常德市漢壽縣有商販大量收購野生福壽螺，再冒充田螺銷售，且加工現場環境衞生惡劣，引發關注。漢壽縣市監局同日通報，有兩間企業出現前述問題，警方和環保等部門組成的聯合執法組查封涉事企業，封存廠內所有成品、半成品及原料等。警方已將涉事企業法人傳喚到警局配合調查，該縣有關部門將在全縣開展涉福壽螺違法銷售專項行動，規範從業者生產經營行為。

漢壽縣岩汪湖鎮黃蘆山村一間加工廠瀰漫腥臭味，多名女工快速篩選桌上成堆的螺肉，其餘工人將篩好的螺肉剷進塑膠筐內秤重，再送入冷庫，等待廠家的貨車整箱拉走。加工廠負責人表示，近年田螺數量減少，野外水域的福壽螺愈來愈多，而帶殼的福壽螺容易被看出，但去殼的福壽螺凍肉則年銷幾百噸，主要銷往一些餐飲店和預製菜工廠。當地有老闆表示，若客人加錢後，亦可應要求發出有關寄生蟲、金屬殘留物及菌落的第三方檢測報告，但內媒發現報告未寫明是福壽螺或田螺。

岩汪湖鎮政府周五表示，報道中提及的「漢壽縣湘緣特種水產加工廠」已被查封，目前縣市級領導均在現場處置。常德市市監局工作人員則表示，多部門正聯合調查。專家認為，福壽螺可能有寄生蟲、重金屬、新污染物等潛在風險，或對人體造成不可逆的傷害。多地疾管部門今年相繼呼籲民眾，不要食用福壽螺，若要食用務必煮熟、煮透。