中專生數學競賽獲佳績被質疑造假　官方調查

內地17歲女生姜萍本月以中專的學歷，闖進全球數學競賽12強，被捧為「天才少女」，惟其後多名數學博主指控姜萍造假，並稱已掌握確鑿證據，事件引起「造神又毀神」的爭論。有網民建議調查姜萍的參賽成績是否其老師代為刷分而來，江蘇漣水縣政府周五（28日）回應稱正在調查辦理。

姜萍走紅後，先是引起內地教育圈震撼，批評傳統教育方式，關注知名大學未來能否破格錄取她。後來愈來愈多網民質疑姜萍的故事有沒有造假成分，認為如果她真是天才，怎麼會在過往小學、中學時都沒有被發現。漣水縣政府領導信箱欄收到網民建議，稱當前社會對姜萍的成績普遍存疑，希望漣水當地教育部門調查她的成績是否其老師借用姜萍註冊的帳號進行刷分的結果等情況。網民認為，如姜萍沒有做出大學高等數學題的能力，應處罰弄虛作假且掩蓋事實的老師和校長；如能力屬實，當局則應做出一個肯定。

漣水縣政府答覆部分網民提問時，提到縣教育體育局反饋，網傳姜萍在學校月考中的成績83分的截圖屬實，她參加的數學競賽情況要向主辦方核實，而其預賽使用的電腦是借的，學校不清楚有沒有教師向她贈送零食等私隱問題。在爭議聲中，姜萍上周六（22日）已完成決賽，成績將在8月公布。