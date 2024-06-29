湖南今年首發暴雨紅色預警　山泥傾瀉至少1死

湖南省氣象台周六（29日）早上發布今年全省首個暴雨紅色預警，預計周六至下周日（30日），長沙、湘潭北部、邵陽西部、岳陽、常德南部、益陽、懷化、婁底、湘西州南部部分地區將出現暴雨，局部區地特大暴雨，並伴有短時強降水、雷雨大風等強對流天氣。岳陽市一個村莊周四（27日）發生山泥傾瀉並壓垮民宅，至少1人死亡。

岳陽市岳陽縣公田鎮饒港村一處山體周四早上6時許發生山泥傾瀉，相鄰一幢民宅被壓受損，民警和消防人員趕到現場展開救援。當日下午1時許，屋主熊姓村民的被困妻子獲救出來，但已不幸身亡。當地近期一直下雨，山泥傾瀉疑與降雨有關，公田鎮政府工作人員表示正在調查。

中央氣象台周六早上繼續發布暴雨橙色預警，預計安徽中部、湖北東部、江西西北部、湖南東北部和中部偏西地區、貴州東部等地部分地區有100至220毫米大暴雨。因應近來多地暴雨成災，國家發展改革委周四安排中央預算內投資1.5億元人民幣（約1.6億港元），支持廣西、安徽、湖南受災地區受損學校醫院、水利防洪等設施應急恢復，推動災區盡快恢復正常生產生活秩序。