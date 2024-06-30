借公益名義傳銷非法斂財　主犯囚15年

最高人民法院及國家市監總局上周五（28日）聯合發布一宗懲治網絡傳銷犯罪典型案例揭露，有犯罪分子以「扶貧濟困、均富共生」為名組織傳銷活動，以發展下線數量作為返利依據騙取財物，在全國吸納超過598萬名會員，非法獲利逾25億元（人民幣，下同，約26.8億港元）。

案情指，主犯張某2013年註冊成立深圳市善某匯文化傳播有限公司，以扶貧為名舉辦傳銷活動，採取培訓及宣傳等多種方式在各地大肆發展會員，要求參加者交出300元（約321港元）獲得加入資格，以發展下線數量作為返利依據騙取財物。湖南省永州市雙牌縣人民法院審理認為，張某以高額收益誘餌發展下線會員，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，故判囚15年及罰款1億元（約1.07億港元）。

最高法認為，此案是一宗假借公益名義實施網絡傳銷犯罪典型案例，又指近年有不法分子利用「愛心慈善」及「共同富裕」等幌子，在網上展開跨地域性大肆組織網絡傳銷活動，以籌集「善款」等名目非法斂財。最高法強調，張某行為嚴重擾亂市場經濟秩序及影響社會穩定，作為主犯需加大處罰力度，釋放從重懲治強烈信號。