用「山河破碎」形容貴州地貌　主播涉趕客道歉

內地助農項目直播帶貨平台東方甄選有主播近日前往貴州肇興侗寨，本想與遊客共賞山水之美，卻說了一句「山河破碎」來形容地貌，又出言調侃當地高溫與蜘蛛，被質疑「趕客」。貴州文旅當局其後刪除所有東方甄選相關影片，涉事主播上周六（29日）就事件致歉。

主播石明本月22日到訪黔東南侗族地區最大的侗族村寨肇興侗寨，用「山河破碎」形容當地的喀斯特地貌引起爭議，讓這次文旅宣傳變成勸退遊客的「反向操作」。他回應時解釋，如此形容雲貴高原地形的原因是準備資料時，確實閱讀到一些同樣的表述，沒考慮太多另外一層意思，直播時順口選用了這個詞語，強調沒有「別有用心」。他當時邊走邊說，無法看到評論區的反饋，所以未能及時更正說明。他認為，此處更嚴謹的表達應為「地表破碎」，或者其他更恰當的詞語。

石明表示，這樣說不是避重就輕，不是找理由刻意逃避，是客觀地重現當時的場景。但他承認，由於其用詞不當表達不嚴謹，對很多人造成困擾。他表示，發自內心地認識到了這一問題，並為自己的言論道歉，向觀眾說聲「對不起」。