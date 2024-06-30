武漢暴雨致長江水位攀升　中央撥1333萬人民幣救災

湖北武漢連日大雨造成長江水位不斷攀升，截至上周六（6月29日）下午2時05分，漢口站的水位為26.76米，距離警戒水位僅0.54米，是長江武漢段3年來首次超過25米設防水位。江水淹沒漢口江灘二級平台三陽廣場上的水位標雕塑浸了一半，江灘大舞台邊一座名為《美好未來》（人稱「一家五口」）的雕塑也幾近淹沒。

武漢市江灘管理辦公室上周五（6月28日）指，長江救援隊在江邊義務值守共23個值守點，來回巡邏勸阻遊客下水。因汛期長江水位猛漲、流量大幅增加，集家嘴碼頭至中華路2號碼頭輪渡航線上周六暫時停航。武漢市防汛抗旱指揮部辦公室預計，周日（6月30日）起一連四日漢口站水位將升逾27米。長江水文情報預報中心通報，上周六至周二（7月2日）武漢上游方向的洞庭湖水系及長江中下游幹流附近，會有一次暴雨、局地大暴雨的強降雨過程，預計武漢累計雨量為200至250毫米。同時，「長江2024年第1號洪水」在長江中下游形成，預計未來一周長江中下游幹流城陵磯以下河段面臨全線超警，九江河段最大超警幅度約1米。

上周六，應湖北省防指請求，國家防總辦公室會同國家糧食和物資儲備局緊急調撥編織袋、覆膜編織布、橡皮艇及船外機、照明設備、排水泵、發電機等總價值約1,333萬元人民幣（約1,440萬港元）的中央應急搶險救災物資（防汛抗旱類），支持湖北省開展防汛抗洪搶險救災工作。中央氣象台周日上午6時繼續發布暴雨紅色預警，預計當日上午8時至周一（7月1日）上午8時，江蘇、安徽、江西、浙江、上海、湖南、廣西、貴州等地部分地區有暴雨。