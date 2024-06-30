外國間諜機關用衞星搜情報　華警惕網民洩密隱患

中國國家安全部周日（30日）發文指，近年境外間諜情報機關透過衞星遙感觀測、軍機抵近偵察、海洋資訊監測等手段，意圖從「海、陸、空、天」全維度對中國進行各類間諜活動，太空領域是境外間諜情報機關實施技術竊密的重災區，個別網民無意間為間諜衞星「指了路」，造成洩密隱患。

國安部指出，一些國家的間諜情報機關可能透過高精度遙感衞星對中國進行即時監視，他們往往利用專業人士的分析數據，甚至「熱心」網友提供的座標信息，持續進行觀測竊密。中國幅員遼闊，僅憑間諜衞星的對地觀測能力就想從太空精準搜集竊取中國敏感訊息，難度不亞於海底撈針。中國國家安全機關發現，個別網民的無心之舉在無意間為間諜衛星「指了路」，造成洩密隱患，應引起高度警惕。

對於網民的行為，國安部表示境外間諜衞星「定了位」，隨着高精準度衞星地圖應用層出不窮，部分企業為進一步完善數據，打造了「用戶共創」機制，鼓勵相關愛好者上傳標記精確地理資訊。個別網民因國家安全意識淡薄，擅自拍攝並在地圖應用上傳未標識的涉密單位、軍事區域等敏感位置信息，導致相關地理坐標數據洩露。此外，個別網民為獲取談資或炫耀其專業能力，在衞星圖像中涉及軍事場景變化時，便主動在軍事論壇、網絡社交平台分析衞星圖像變化原因、分辨軍事設施設備型號和建設情況，甚至回答有關中國軍事戰略、裝備研發等資訊的提問，造成相關敏感甚至涉密資訊外洩，變相為境外間諜情報機關「答了疑」。

此外，國安部從近期破獲的多宗非法安裝間諜偵測設備案例發現，境外間諜情報機關透過網絡勾連的方式，招募中國境內人員「協助」在機場、港口、軍事基地周邊安裝偵測裝置。相關人員一旦完成設備安裝，境外間諜衞星就能即時接收搜集竊取的敏感資訊數據，對中國國家安全帶來嚴重威脅。

國家安全機關提醒，國家安全一切為了人民，一切依賴人民。在享受科技發展成果的同時，面對看不見的「間諜之眼」，廣大人民群眾要提高警惕、加強防範，在敏感區域不拍照，涉密資訊不評論，可疑設備不安裝。