全國中共黨員9918.5萬人　增長逾114萬人

中共中央組織部周日（30日）公布最新統計數據顯示，截至2023年12月31日，中國共產黨黨員總數9,918.5萬名，較2022年底淨增長114.4萬名，增幅1.2%。內地9,125個城市街道、逾2.9萬個鄉鎮、逾11.9萬個社區、逾48.8萬個行政村已建立黨組織，覆蓋率均超過99.9%。

統計顯示，中國共產黨現有基層組織517.6萬個，較2022年底淨增長11.1萬個，增幅2.2%。按性別、民族和學歷統計，女黨員人數超過3,000萬名，佔黨員總數逾3成；少數民族黨員759.2萬名，佔7.7%；大專及以上學歷黨員逾5,578.6萬名，佔56.2%。年齡方面，30歲及以下黨員有1,241.2萬名，31至35歲及36至40歲黨員均超過1,000萬名，41至45歲、46至50歲及51至55歲黨員均逾900萬名，56至60歲黨員約890萬名，61歲及以上黨員2,787.2萬名。

至於黨員的職業，工人有664.3萬名，農牧漁民2,607.5萬名，企事業單位、社會組織專業技術人員1,619萬名，企事業單位、社會組織管理人員1,145.3萬名，黨政機關工作人員764.5萬名，學生277.1萬名，其他職業人員約776萬名，離退休人員2,064.4萬名。此外，內地共有機關基層黨組織逾77萬個，事業單位基層黨組織近100萬個，企業基層黨組織160萬個，社會組織基層黨組織逾18萬個。