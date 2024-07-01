商用火箭試射失效　墜落山區着火官稱無傷亡

北京天兵科技有限公司自主研製的天龍三號液體運載火箭，於周日（6月30日）下午3時43分在河南省鞏義市綜合試驗中心試射失敗，火箭墜落山中後解體，無造成傷亡。

試射過程中，一子級火箭正常點火，因箭體與試驗台連接處結構失效，一子級火箭脫離發射台，升空後箭上電腦主動關機，火箭墜落在距離試射台西南方1.5公里的深山中。北京天兵科技指，試射地點遠離鞏義市區，發射前已與當地政府聯合完善安全保障措施並提前撤離周邊人員，公司將盡快完成故障歸零，組織新產品的生產和試驗。鞏義市應急管理局通報，因試驗故障，箭體散落在安全布控區內，引起局部區域着火。安全布控區在大山深處，遠離居民區，火勢已完全撲滅。

北京天兵科技於2019年成立，是中國商業航天領域首家開展液氧煤油火箭發動機及中大型液體運載火箭研製的國家級高新技術企業。天龍三號是該公司為中國衞星互聯網星座建設度身訂製的大型液體運載火箭，產品性能對標美國太空探索科技公司SpaceX的獵鷹9號，天龍三號直徑3.8米，起飛質量590噸，近地軌道運力17噸，太陽同步軌道運力14噸。