菲漁船黃岩島附近爆炸2傷　華海警船罕施援

菲律賓與中國有主權爭議的南海黃岩島一帶海域，日前有菲律賓漁船引擎爆炸，菲律賓海岸防衞隊周日（6月30日）證實中國海警船當時派出兩艘充氣艇提出協助漁船，而事故造成2名菲律賓漁民燒傷。菲媒形容，今次是中方罕有地伸出援手。

8名菲律賓漁民上周六（6月29日）乘坐漁船「FFB Akio」出海捕魚，漁船於上午約11時40分在黃岩島西南方向突然爆炸，附近其他漁船報告事件。菲律賓海岸防衞隊出動多功能應急船辛丹甘號救援，涉事漁船距離黃岩島17海里，呈半沉沒狀態，醫療隊檢查漁民狀況，確認其中兩人全身二度燒傷，需立即接受治療。

菲律賓海岸防衞隊發言人巴利洛（Armando Balilo）證實，中國海警船和解放軍海軍艦艇當時尾隨辛丹甘號到達事故位置，菲方通報漁船爆炸情況後，中方停止騷擾。巴利洛指，中國海警派出兩艘剛性充氣艇，提出向事故漁船提供幫助。他強調在救援行動中拯救生命非常重要，需要溝通並擱置分歧，尤其是涉及領土爭端。菲方正調查漁船引擎爆炸原因，辛丹甘號已把漁船拖向更安全的蘇碧灣水域，預計周一（7月1日）抵達。