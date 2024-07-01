中共成立103周年　各地舉行慶祝活動

周一（7月1日）是中國共產黨成立103周年，連日來各地進行形式多樣的活動慶祝。中共中央宣傳部、文化和旅游部、中央廣播電視總台主辦的慶祝中共成立103周年交響音樂會，周日（6月30日）在北京中共歷史展覽館舉行。

交響音樂會通過交響樂及交響合唱、器樂演奏等形式，奏唱了《紅旗頌》、《新時代進行曲》、《保衞黃河》、《豐收之歌》、《過三峽》、《黨的女兒》、《洪湖赤衞隊》、《咱就好前程》等20多個反映中共100多年奮鬥歷程不同歷史時期的音樂作品。部分「七一勛章」獲得者、「時代楷模」、「全國道德模範」和優秀基層黨員幹部代表，以及部分社科理論界、傳統文化研究領域、文化遺產保護領域專家等，同北京各界群眾800餘人現場觀看演出。音樂會將於周一晚在央視總台綜合頻道、綜藝頻道黃金時段播出。

在浙江嘉興，南湖革命紀念館和南湖湖心島紅船旁舉辦了一系列活動，每天有逾萬人前來瞻仰學習。在河北秦皇島，黨員代表透過火炬傳遞的方式，串聯起紅色地標。全軍各部隊官兵在演訓場、哨所、維和營區、遠海大洋面向黨旗莊嚴宣誓。部隊也舉辦主題教育、參觀學習等多種形式的活動，進一步讓官兵在回顧歷史、追憶初心中，堅定理想信念，為強軍興軍不懈奮鬥。