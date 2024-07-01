台軍55單位將後備教召　為漢光演習熱身

台灣漢光40號實兵演習將於本月底展開，除了着重演練去中心化指揮管制、各級部隊接戰規則，各作戰區要地的防衞演習也是一大焦點。隨着後備部隊新制14天教育召集、常備和後備部隊一體政策陸續實施，台軍將於本月中開始於全台各縣市、離島實施合計55個單位的後備教召，為今年漢光、同心演習「熱身」。

台媒周一（1日）報道，為驗證後備動員能力，台灣國防部將於本月13日實施首批後備部隊教召，當天合共有12支後備部隊召集，包含縣市後備旅、步兵旅、海軍陸戰隊旅等單位。到本月20日、漢光40號演習前兩日，全台包含金門地區將有多達42支後備部隊實施教召，除了涉及前述單位，還包括各地區憲兵隊、資通電軍、海軍及空軍防空導彈旅等。

今年漢光演習將分別以本島「實兵、不實彈」、離島「實兵、實彈」方式進行，且往年空軍各型戰機升降戰備道演習科目，將不見於本次漢光操演。有軍方高層官員透露，今年漢光演習雖在本島不會有實彈射擊，但本島各區域的演訓強度大幅提升，實戰化演練和夜戰程度亦將高於歷年演習，有利於台軍部隊展示在戰時環境的真實防衞戰力。