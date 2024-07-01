華漢疑遭賣豬仔到柬埔寨　跳車逃走受重傷

柬埔寨金邊市周日（6月30日）傳出有中國男子從一輛行駛中的巴士跳車，導致頭部嚴重受傷，大量出血，而另一輛巴士隨後駛至，有人把男子抬上車後迅速離開。警方成功攔截涉事巴士，在車上發現39名中國人和1名柬埔寨女子，事件疑與「賣豬仔」有關。

事發於周日清晨5時許，地點是金邊市波森芷區宗周3分區雙贏大道一間工廠前。工廠保安透露，事發前看到巴士高速行駛，車身外側有一名中國男子，期間巴士左搖右擺，導致男子掉下來。巴士離開後，另一輛巴士駛到現場，司機是一名柬埔寨人。數名中國人從車上下來，把受傷的中國男子抬上車，然後逃離現場。附近的保安見狀立即追上去，最終與警方成功攔下巴士，當時車上共有40人，包括2名女性。

警方帶走車上人士調查，消息指受傷的中國男子身份不明，身上沒有護照或其他身份證明文件，只有一個內有360美元（約2,808港元）的銀包。柬埔寨傳媒報道，詐騙園區動用巴士轉移「豬仔」，途中一名「豬仔」欲從巴士跳窗逃生，但因受傷最終還是被園區人員捉回。目前仍未知案件細節，只知「豬仔」來自西港，警方正調查事件。