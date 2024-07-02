廣西暴雨山洪暴發63屋倒塌　湖南防汛人員遭沖走

受空槽和低層偏南急流影響，廣西柳州市融安縣周一（1日）出現暴雨，板欖鎮泗安村24小時內最大降雨量達155.8毫米，當天凌晨5時，一小時內降雨量達54.1毫米。突降暴雨導致山洪暴發，部分房屋、農田和果園被洪水淹沒，電力線路被沖毀。板欖鎮有19幢63間房屋倒塌，涉及31人，37戶112人疏散，未有人命傷亡報告。

融安縣板欖鎮泗安村、東嶺村、龍納村等受災村莊電力中斷、網絡中斷，電力和通訊應急搶修人員開展搶修作業，電力和通訊正陸續恢復。板欖鎮發放應急救災用的食用油、帳篷、毛巾被、蚊帳、解放鞋、摺床等災民急需生產生活物資，確保他們有臨時住宿地、有飯吃、有水喝、有衣服穿，幫助受災群眾渡過難關。

另在安徽的暴雨洪澇災害亦非常嚴重，據該省應急管理廳統計數據，截至周一下午4時，黃山、宣城、安慶、銅陵、池州、六安、蕪湖7市36縣區累計86萬人受災，緊急疏散安置19.7萬人。同日下午5時，該省長江幹流全線超警戒水位，水陽江、牛屯河、西河等15條支流和南漪湖等3個湖泊超警戒水位。國家防災減災救災委員會周一針對該省將國家救災應急響應級別提升至3級，派出工作組赴災區視察，指導和協助地方做好救災工作。該省氣象台周二（2日）上午9時發布暴雨黃色預警。

湖南省岳陽市防汛抗旱指揮部表示，周一晚汨羅江平江站水位上漲至77.63米，超過警戒水位7.13米，超過保證水位3.63米，為1954年以來的最高水位，水位急漲導致汨羅江沿河的平江縣、汨羅市防汛形勢嚴峻，多地受災嚴重。長江中游幹流漢口水文站水位當晚也漲至27.31米，超警戒水位0.01米，至此長江中下游幹流洞庭湖入江口以下全線超警戒。水利部專家預計，本月長江中下游、黃河中下游、淮河、海河流域以及松花江、遼河都可能發生較大洪水。