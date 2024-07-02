仿真人臉面具成犯罪工具　專家倡立法監管

上海一名男子早前戴上矽膠人臉面具，偽裝成老人潛入多戶居民家中連環爆竊。內媒報道稱，以矽膠人臉面具偽裝成新面孔犯罪，正成為不法分子作案的新手法。而這些矽膠面具在電商平台上可輕易買到，售價由數元至數萬元（人民幣，下同）不等。

內地政法委旗下《法治日報》周一（1日）發文稱，這些矽膠人臉面具類產品種類繁多，一些商家推出明星面容仿真面罩，聲稱可高度還原明星的面部特徵；還有商家宣稱可提供面具、頭套私人訂製服務，價格約3,000元至2.5萬元（約3,260至2.7萬港元），從落單到製作完成約需時一個月。被問訂製服務需要提供哪些資訊時，商家稱如果有3D掃描，就可以提供電腦掃描尺寸；如果沒有，提供照片、頭、五官的尺寸和360度人臉照片也可以。至於買家是否需要提供個人資料，商家一致回覆「不需要」。

廈門大學法學院刑法學副教授劉炯指出，人臉面具並非簡單的裝飾品，購買者使用人臉面具可能逃避監控識別，增加疑犯和違法者身份確認的難度。劉炯稱，人臉面具可能成為一個上下游犯罪的工具，上游負責收集人臉等生物資訊，下游或涉及後續使用，比如用於詐騙、盜竊等，商家的售賣行為可能構成提供犯罪工具的罪名。北京理工大學法學院教授孟強表示，訂製人臉面具本身是否合法取決於多個因素，例如訂製人臉面具的用途、製作及銷售過程是否合法，是否侵犯個人私隱、肖像權等。孟強認為，相比於全面禁止製銷和使用人臉面具，完善立法立規、適度監管是更可行的方案。