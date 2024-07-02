殲31隱形戰機揭新型號　首創側面雙導彈艙

瀋陽飛機工業集團近日發布宣傳片，顯示一款機身印有編號「J-31B」的改良型隱形戰機，機身有明顯側面彈艙，和現役已公開的殲20或即將登上航母的殲35艦載機不同，並配置兩枚空對空導彈。內媒分析指，這將是全球隱形戰機首次出現的創意設計，解放軍空軍疑為隱形戰機進行空戰做準備。

報道指，雖然不少人對於殲31隱形戰機這個型號是否存在表示懷疑，但瀋飛公司仍持續推進，並在近期發布殲31的發展歷程官方影片。當中以電腦繪圖方式依次列出其研製過的型號，包括殲11、殲15和鶻鷹隱形戰機，而鶻鷹戰機的CG模型上標註其編號為J-31B，一般認為是殲31B的縮寫。迹像顯示，未來殲31可能是解放軍空軍自用型號，相比海軍使用的殲35，其去掉艦載機彈射起飛的起落架設備，空重略小，機翼外形也有改動。

分析認為，解放軍已裝備殲31一段時間，但未有對外公開。從殲31B各自能容納兩枚格鬥導彈的側彈艙看，顯然是針對隱形戰機近距離格鬥機會急增的問題而加強的設計。殲31B如攜帶4枚格鬥導彈加4枚中程空對空導彈，這種空優配置也更符合解放軍空軍的作戰需求。