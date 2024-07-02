兩華企高層交贖金仍遭設局撕票　中方促菲嚴懲兇手

兩名中國醫療器械公司高層人員傳出上月在菲律賓遭綁架撕票遇害，內媒報道指，其中一人為港股上市公司潤邁德公司的國際營銷總監，另一人為心血管醫療器械的經銷商，兩人在歐洲某行業大會上認識自稱菲律賓業務代理商，相約赴菲拓展業務而出事，疑為「連環設套」案件。中國駐菲使館周二（2日）敦促菲方，盡快緝拿並嚴懲兇手。

周一（1日）傳出蘇州醫療科技公司國際營銷總監夏某某，因不幸遭遇綁架案於上月24日在菲去世，享年39歲；另一名遇害者則為孫某。夏某某前公司北京某醫療裝備有限公司工作人員透露，相關死訊屬實，的確在菲遭綁架遇害。另有人透露，其中一名受害者的家屬向綁匪支付300萬元人民幣（約330萬港元）贖金，但綁匪仍然撕票，當地警方已介入調查，暫未透露案情進展。遇害者家屬稱，周一上午已在北京舉行追悼會，正帶骨灰回老家安葬。

中國駐菲使館表示，日前接到一名中國公民在菲遭綁架的報案求助，立即啟動應急機制，全力開展營救工作。使館協助家屬向菲警反綁架局報警，兩國開展執法合作，中方通過外交渠道向菲方提出交涉，要求盡快解救人質，惟該中國公民最終遇害，一同被害的還有一名美籍華人。華使館向兩名遇害者表示哀悼，嚴厲譴責兇手，向遇害中國公民家屬提供領事協助，從多層面就此案再次向菲政府高層和有關部門提出交涉，敦促菲方加大辦案力度，並再次提醒來菲中國公民切實提高安全防範意識。