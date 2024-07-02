4人赴惠州潛水失蹤　僅1人獲救

廣東深圳上月29日有4人到惠州某海域潛水，隨後在海上失聯超過3日，家屬周一（1日）報警求助。警方介入調查，根據洋流分析，失聯人員可能被沖到汕尾海域，搜救人員正在附近海域搜索。有家屬表示，目前已救回1人，對方指潛水團4人在海上「抱團」聚在一起，直到周一早上才被沖散。

內媒周二（2日）報道，有網民發文稱，該潛水團在海上失聯後，惠州警方發現定位顯示船隻位於惠東大青針海域。失聯人員家屬周一指，船主發現潛水團員未按時浮出水面，尋找無果後才決定報案，目前當地政府部門全力配合救援，家屬也組織民間專業救援團隊大範圍搜救。有家屬表示，潛水團這次是向潛水俱樂部報名，參加休閒性潛水項目，該團包括3名成員和1名潛水教練，從深圳市大鵬區東湧碼頭租借潛水設備搭船出發。

事發後，網傳一份與此事相關的緊急通知顯示，惠州市稔山鎮政府發布消息，呼籲各沿海村、船企和船主注意，港口旅遊度假區針頭岩附近海域於上月29日發生一宗關於深圳飛艇跨區到該海域潛水失蹤事件，要求各地政府管控好船隻並不得跨區域活動和載客出海潛水。惠州、汕尾市海事局工作人員均表示，目前搜救仍在進行中。