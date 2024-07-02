拒讓中國主導國際體系　布林肯稱美將激烈競爭

美國國務卿布林肯周一（1日）在美國智庫布魯金斯學會舉辦的座談會上談到中美關係，重申「競爭、對話、合作」原則，並指中國希望成為國際體系中的主導國家，但其對未來願景與其他國家不同。

布林肯表示，隨着時間推移，中國的目標愈來愈明確，圖在未來數十年成為國際體系中，在軍事上、經濟上、外交上的領先和主導國家。他認為若中方對世界願景與美方或大多國家相符「是一回事」，但中方對未來有不同願景，因此美國不同意，將挺身而出與華激烈競爭，以確保美國是有效塑造未來的國家。談到俄烏戰爭、以巴衝突時，布林肯提到與國際盟友合作應對共同挑戰的重要性，舉例中國投資俄國防工業基地，使俄方能繼續侵略烏克蘭，對歐洲造成重大影響。他又指，美國在亞洲的夥伴再次明白，如任由侵略在任何地方肆無忌憚，將在世界各地成為更大威脅。

談到中美關係，布林肯稱，美國和世界各地的人民都期望美國盡一切努力管理這個世界上最複雜和最重要的關係，意味美國要在中美關係存在深刻分歧的領域中，有效地站出來並將世界帶往不同方向，也代表美國要盡力尋找明顯符合人民利益的合作領域，例如合作打擊毒品芬太尼。