民宅牆壁開裂成危房　村政府無賠償維修捱轟

湖北省武漢市一幢多層的民宅兩年前被鑑定為C級危房（即局部危房），村政府當年要求居民外遷過渡，待房屋維修加固後再返回居住。惟近日有居民表示，只收到3個月的過渡費，無奈只能冒着危險搬回家中居住。村委會事後回應稱，由於缺乏資金，村政府暫未有更好的辦法。

內媒周二（2日）報道，李女士住在武漢市江夏區中州社區12幢2單元的民宅內，家中牆壁嚴重開裂，每個房間都布滿裂痕，最大的裂縫連手指都可伸進去。李女士表示，牆壁全部都裂開了，晚上還可以聽到響聲，居住在房內挺嚇人的。整幢房屋牆壁都出現類似情況，江夏區房屋安全管理中心2022年已派員到場鑑定，房屋被鑑定為C級危房，嚴重程度僅次於D級的整幢危房。

村政府當年已組織住戶外遷，發放了過渡費，但只派發了一季，也未對房屋進行加固維修。居民事後多次向江夏區中洲村村委會反映情況，但問題一直沒有解決。該部門工作人員表示，該房屋成為危房的原因是建築工藝問題，3樓的承重牆亦出現問題，影響樓上的單位。村委會解釋，經過核算，如果樓房維修加固的話，費用超過2,000萬元人民幣（約2,172萬港元），村政府根本負擔不起，另已循法律途徑向開發商追討賠償費。管理中心工作人員亦表示，針對住戶回遷的狀況，因中心沒有執法權，只能督促村政府整改。