5遊客餐廳用餐後上吐下瀉　縣衞生局採樣鑑定

台灣金門縣衞生局周二（7月2日）發布消息，近日有24名個人遊遊客到金門旅遊期間，懷疑發生食物中毒事件，其中5人陸續出現嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，需入院治療。縣衞生局接報後調查，派員到遊客用餐餐廳，並從環境和剩餘的食物採集7份樣本。全部患者經治療後出院，相關樣本已送檢，結果預計1至2周出爐。

上述一批遊客上周六（6月29日）前往金門停留3天2夜，周日（6月30日）在某餐廳用餐後陸續有人出現腸胃不適症狀，其中5人於周一（7月1日）前往金門醫院求醫。幸好全部患者並無大礙，目前已返回家中。縣衞生局表示，此次抽檢的樣本分別從餐廳刀具、砧板等方面採樣，另包括全部患者和6名廚工的人體檢測樣本，全部寄送台灣認證的實驗室化驗。

當局派員到場檢查餐廳期間，現場發現有違反衞生規範準則的缺失，包括冷藏庫及冷凍庫缺溫度紀錄表、廚房垃圾桶未加蓋、食材未墊高直接置於地面、烹煮場所病媒防制設施破損、未有食品作業人員體檢報告等。該部門已對餐廳發出限期改善通知書，若業者逾期未改善，將罰款6萬元至2億元新台幣（約1.46萬至4,900萬港元），情節重大需停業整頓。