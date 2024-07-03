客車超速追撞貨車釀5死6傷　報告指兩司機有責

廣東省梅州市去年10月31日曾發生交通事故，黃姓男司機開私家車在梅州市汕湛高速公路行駛時，追撞一輛貨櫃車，導致私家車上5名乘客死亡，包括黃男在內的6人受傷。梅州市應急管理局周一（1日）發布事故調查報告，指涉事兩車司機均有責任，但黃男開車時未與前車保持安全距離、超載和超速等原因釀成車禍，需負主要責任。

報告顯示，黃男駕駛的9人車當日包括司機在內實際載運11人，又未與同車道行駛的前車保持足以採取煞車措施的安全距離，是導致此事故的一部分原因。另一涉事丁姓司機駕駛反光標識不符合標準的重型貨車在路上行駛，運載逾99噸的貨物，超重59噸屬於屬嚴重超載，導致車輛低速行駛是引發車禍的另一個原因。黃姓司機因涉嫌交通肇事罪被警方刑事拘留，檢察院批准逮捕；丁姓司機亦因超載等違規行為被警方行政處罰。

報告強調，此事反映當地交通部門自去年以來開展打擊非法營運客運「黑車」不力，未對肇事私家車跨市非法營運等問題進行查處。轄區交警自去年以來，對私家車超載、私自改裝和非法營運等問題亦查處不力。針對當地交通部門和交警的問題，當局已將問題線索資料轉交相應紀檢監察部門，由對方提出處理意見。