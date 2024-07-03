傳福建號將第3次海試　東海今起3天執行軍事任務

上海海事局日前發布航道管制指，長江口周三（3日）會有大型船舶通行，外界推測中國第三艘航母福建號當天將出海進行第3次海試，有專家認為可能測試艦載機「觸地重飛」。浙江海事局周二（2日）再發布航行警告，稱周三至周五（5日）在東海部分水域範圍內執行軍事任務，是否與福建號有關備受關注。

福建號前兩次海試已分別針對動力、電力、機動性進行測試，台灣軍事專家、前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩周一（1日）社交平台發文，認為福建號此次測試重點料將是上次海試缺點改進，以及甫與901型綜合補給艦呼倫湖號完成岸操的雙艦科目。至於艦載機會否降落艦上，他研判應與當年的山東號航母一樣，先進行「觸地重飛」，實際降落艦上或為下次項目。目前福建號尚無完成電磁彈射器實測成功的消息，如要執行戰機起降科目，料將分階段執行。

浙江海事局周二發布航警，稱周三凌晨4時至周五傍晚6時，在東海部分水域範圍內執行軍事任務，並列出15點連線水域範圍，顯示在浙江近海，禁止駛入。外界猜測，從演習場地面積龐大但持續時間較短來看，很可能是福建號首次彈射起飛試驗，又或者是一次指向台灣海峽的軍演。