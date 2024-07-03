澎湖漁船遭大陸海警登檢帶走　台籲勿政治操作

台灣澎湖漁船大進滿88號周二（2日）晚在金門東北外海作業時，遭2艘大陸海警船強行登檢後帶回大陸圍頭港，台方3艘海巡艇接報後趕到，但遭4艘大陸海警船阻攔，雙方在海上對峙近一小時，台方擔心進入陸方水域衍生爭端，最後放棄緊追。台媒周三（3日）報道，漁船上共有2名台籍、3名印尼籍漁民，可能是越界捕魚才遭帶走，目前停泊在福建泉州。台海巡署呼籲，陸方勿政治操作。

台海巡署周二晚發布新聞稿指，當晚8時14分接獲大進滿88號船主報案，其於金門料羅港東北面的限制水域外，遭大陸海警登檢扣押，立即調派海巡艇急速馳援。台海巡向大陸海警船廣播，要求立即釋放漁船；陸方也廣播喊話，要求勿干擾。海巡署表示，將由陸委會、漁業署透過兩岸渠道協調處理。海巡署亦呼籲陸方勿損害兩岸關係，盡快釋放大進滿88號和船員。

台媒指出，當晚有多艘澎湖漁船在圍頭海域捕魷魚，由於目前是大陸伏漁期，陸方漁船都不敢出海捕魚，因此台方漁船相當顯眼，當時有8艘大陸海警船在周圍海域巡邏，因此才遭到登檢。金門區漁會理事長陳水義則表示，尚未接獲任何金門籍漁船的異常通報，漁會方面暫不會有任何動作，漁民仍可正常作業，呼籲勿過度反應。