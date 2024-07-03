廣州禁投放無牌共享電單車　倡市民停用

廣東省廣州市一名男子近日因騎行無牌共享電單車被交警罰款，在網上引起關注。內媒周二（2日）報道，廣州市多個區的交通管理部門指出，該市禁止投放無牌共享電單車，目前市面上大多數共享電單車均為非法投放，建議市民停止使用。

近日被罰的兩名男子質疑，既然這些共享電單車沒牌不能上路，為何可以經營。廣州市交通運輸局受訪表示，目前從國家到地方都暫未出台有關共享電單車管理的專項法規，該市對共享電單車的管理也缺少上位法依據，只能依據現有法律法規清理整治。工作人員指出，目前廣州市路面上投放的共享電單車基本都沒有登記上牌，根據道路交通安全法律法規，不允許上道路行駛。廣州市多區交通管理部門均表明，駕駛無牌共享電單車屬非法上路，執法人員查到後會依法開罰單罰款。

海珠區交通運輸局工作人員強調，廣州市不鼓勵發展共享電單車，目前市面上的共享電單車大多數都屬於未經報備的非法投放，存在很多交通安全隱患，一經發現就會聯合公安、城管執法局等部門清理。海珠區交通運輸局今年4月曾會同多部門開展聯動整治行動，暫扣某品牌逾400輛無牌共享電單車，並約談涉事企業。但內媒發現市內仍存在多個品牌的共享電單車，而且大部分共享電單車都是無牌照、無頭盔、無腳踏板的「三無」產品。