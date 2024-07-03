傳古巴於美海軍基地附近建雷達站　助華監視

美媒周三（3日）引述美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）報告指，衞星圖像顯示古巴竊聽設施數量不斷增加，這些設施疑與中國有關，其中包括古巴正在關塔那摩灣美國海軍基地附近建設的新雷達站。在北京，中國外交部發言人毛寧同日批評相關報道毫無事實依據，純屬天方夜譚。

據報道，該雷達設施位於古巴聖地亞哥以東，距離關塔那摩灣美國海軍基地約112公里，自2021年開始建設，此前從未公開報道。CSIS表示，該設施為圓形天線陣列，直徑約130至200米，能追蹤遠至逾5,000至近1.5萬公里外的信號。該智庫指出，中國一直積極建造新的同類陣列，包括在南海的珊瑚礁前哨基地。

古巴副外長科西奧否認該國窩藏中國軍事利益，批評報道在沒引用可證實的消息來源或出示證據下，試圖用不存在且無人見過的中國軍事基地故事來嚇唬公眾，包括美國駐古巴大使館。美國國務院發言人回應指，美國正密切監視中國在古巴的存在，將致力瓦解。中國駐美大使館則指摘，美國一再炒作中國對古巴進行監視和間諜活動，純屬誹謗。

毛寧周三在記者會表示，所謂「中國軍事基地」從不存在，也從未有人見過，甚至連美國駐古巴使館都不相信。她表示，中國和古巴的合作堂堂正正光明正大，不針對第三方，也絕不接受、不允許第三方惡意中傷、抹黑污衊。