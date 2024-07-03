平江縣逾36萬人受災　商戶積水1.5米損失慘重

湖南省岳陽市平江縣日前遭遇有紀錄以來最強降雨，城區水位突破70年來紀錄，中心城區多處內澇，全縣逾36萬人受災，2,685處橋樑道路被沖毀，超過3,200間房屋倒塌或損壞，21萬畝農作物受災。內媒周二（2日）實地探訪平江縣城時發現，很多商戶大量貨品被浸，損失慘重，商戶正在全力自救。平江縣防汛抗旱指揮部同日發公告表示，此次汛情前所未有，倡議縣內縣外各界伸出援手，踴躍捐款捐物。

平江縣瀏家灘路臨近汨羅江邊一家農機經營店的老闆何先生，周二下午和多名員工沖洗店內淤泥，將一些被水浸泡過的農機搬到店門外沖洗、晾乾。瀏家灘大橋附近商戶龔先生做潤滑油生意，周一（1日）下午洪水湧進其店，數小時後店內積水已近1.5米。縣城關鎮北源村商戶陳先生的五金店也被洪水所浸，貨品損失慘重，另有商戶損失高達數十萬元人民幣。當地有超市老闆娘稱，洪水漫過堤壩湧向店內，她根本來不及轉移貨物，只好先從店裏撤離，現在不知積水何時才退去，商店何時才能恢復營業。

本輪強降雨以來，平江縣29個縣防指成員單位、25個鄉鎮（街道）、551個村（社區）幹部24小時值班值守；組建70多人專家團隊和8,000多人救援隊，新建220處雨情監測設施；緊急安置逾5.1萬人。根據岳陽水文水資源勘測中心數據，周三（3日）上午4時許汨羅江幹流平江站水位為70.49米，已退出警戒水位。

國家防總辦公室周二與多個部門開會指出，當前全國汛情主要集中在長江中下游及鄱陽湖、洞庭湖水系，太湖流域和烏蘇里江，預計長江中下游幹流水位仍將持續上漲。長江湖北漢口站水位周二中午已超27.5米，高於警戒水位0.2米以上，江水已抵達漢口江灘最高一層親水平台腳下。江灘大舞台邊一座名為《美好未來》（又稱「一家五口」）的雕塑日前還露出兩名「大人」的部分，周二卻連「大人」也被浸在水面下。隨着長江水位上漲，武漢正有序封閉沿江閘口，防止江水通過閘口倒灌入城市。