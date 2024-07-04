大陸海警登檢帶走台漁船　美倡兩岸和平解決

台灣澎湖籍漁船大進滿88號周二（2日）在金門外海作業時，涉違反大陸休漁規定，遭大陸海警船強行登檢後將5人連船帶回福建。台方周三（3日）證實，事發地點在陸方水域內、台灣限制水域外，並改口警告在該海域作業存在高風險。美國國務院回應指，正密切關注事件，鼓勵雙方保持開放的溝通渠道，並以和平方式解決。

台海巡署周三舉行記者會說明，大陸在上月中發布海警3號令後全面強勢執法，有別於其以往伏季休漁期間作為，今年已驅離外籍漁船138艘次、登檢10艘次並扣查1船10人。副署長謝慶欽指出，大陸海警船當日也在釣魚島附近騷擾日本漁船，提醒漁船提高警覺，海巡署也會加強執法巡護。海巡署又指，事發位置已超過海巡署雷達可偵測範圍，且非屬海巡署常態執法及護漁水域，將請主管機關向漁會宣導，於大陸伏季休漁期間避免到其水域作業，亦將透過陸委會循兩岸渠道洽詢大陸，並呼籲盡快放人。

大陸國台辦發言人陳斌華同日回應指，福建海警在泉州近海依法登檢扣查一艘涉嫌非法捕撈的台灣漁船，該船違反伏季休漁規定，違規進行拖網作業。他表示，這是大陸海警正常執法，旨在維護相關海域漁業生產秩序、海洋漁業資源和生態環境，有關部門將依法依規處置。