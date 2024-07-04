美女學霸被質疑學術不端　警稱與師生有染屬謠言

內地迎來畢業季，其中陝西省西安交通大學由美女學霸李藝飛擔任畢業生代表，發表勵志演講而爆紅。惟她被爆出學術成果經不起推敲，與同校老師、學生有染，是該校知名的「學術妲己」等質疑。校方周三（3日）回應該校領導與學生有不正當關係的說法，指出警方調查確認屬造謠。

有網民實名舉報該校領導與學生長期保持不正當關係，學生靠不正當關係跨專業成為優秀畢業生，侵佔別人課題研究成果。舉報者自稱是該校電信學部學生王鵬，舉報副校長柴某和李女等學生以至女幹部長期保持不正當關係，李女靠關係跨專業侵佔其他同學課題成為優秀畢業生。另有人認為，李女在短時間取得如此顯著的學術成就，得益於其家庭背景等，甚至指摘她存在抄襲、剽竊等學術不端行為。有博士找出她今年3月申請的核聚變技術專利，被指與德國卡爾斯魯厄大學研發逾10年的關鍵技術高度相似。

西安交通大學黨委宣傳部回應稱，已經看到相關貼文並報警，警方立案調查初步結果為這是長期造謠貼文，舉報柴某的內容不實，確為謠言，發文者自認內容均為造假，警方仍在跟進具體調查情況。關於李女的相關傳言，校方亦展開調查，目前已形成調查報告。李女上月25日也向警方報案，警方已對此展開調查。