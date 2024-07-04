安徽暴雨逾101萬人受災　長江漢口水文站迎洪峰

據安徽省應急管理廳最新統計，受暴雨洪水影響，截至周三（3日）下午4時，全省7市36縣區101.9萬人受災、緊急疏散安置24.5萬人。水文部門預測，長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖出口控制站水位在周五至周六（5至6日）將相繼出現洪峰，其中漢口站水位料達34.1米，較警戒水位（27.3米）高6.8米。

周三下午5時，安徽省長江幹流全線超警戒水位且仍在上漲，巢湖支流西河、永安河超保證水位，水陽江、牛屯河等17條支流和華陽湖、南漪湖等7個湖泊超警戒水位。沿江及合肥、滁州等8市投入6.66萬人巡堤查險，長江幹流江心洲、外灘圩已疏散1.2萬人。全省山洪地質災害危險區、低標準圩口、危舊房等危險區域4.91萬人疏散未返。長江中下游幹流及洞庭湖出口控制站水位亦持續上漲，周三晚上8時七里山站水位34.24米，蓮花塘站水位33.9米，漢口站水位27.91米，江陰站水位4.09米，全部超警。長江中下游周三至下周四（11日）將進入降雨間歇期，雨帶將西移北抬至長江上游及漢江上中游，長江上游來水有所增加。

中央氣象台周四（4日）上午10時繼續發布暴雨藍色預警，預計當日下午2時至周五（5日）下午2時，陝西、四川盆地、山西、河南、西藏、雲南等地部分地區有大到暴雨，其中陝西南部、四川盆地北部等地局部地區有100至180毫米大暴雨。