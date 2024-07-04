華南今夏或現階段性高溫　廣東等地料高1至2℃

中國氣象局周四（4日）舉行新聞發布會，研判今年盛夏除內蒙古東北部、東北地區中部和北部氣溫接近常年同期外，全國大部分地區氣溫偏高，其中福建、台灣、廣東、廣西、海南、四川、雲南、西藏、新疆等地偏高1～2℃，江南南部和華南出現階段性高溫可能性大。

監測顯示，國內上月平均35℃或以上高溫日數有2.6天，比常年同期偏多0.9天，為1961年以來歷史同期第4多。高溫日數明顯偏多區域位於北方，華北南部、黃淮中東部及南疆等地高溫日數較常年同期偏多3至10天。期間共發生2次區域性高溫過程，分別是上月9日至15日和25日至30日。

今年首次區域高溫天氣過程比常年偏早4天，範圍廣且極端性強。華北中南部、華東北部、華中大部、西北東部、四川盆地等地極端最高氣溫有35至40℃，河北南部、山東北部、河南中部等地超過40℃，其中河南溫縣最高達43.4℃。35℃或以上覆蓋面積達177萬平方公里，40℃或以上覆蓋面積為17萬平方公里，有20個國家級氣象站達到或超過歷史極值，此次高溫過程綜合強度為1961年以來歷史同期第5強。