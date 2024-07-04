福建號駛出碼頭　東部戰區海上實彈考核

外界推測中國第三艘航母福建號周三（3日）出海進行第3次海試，有民眾拍攝到福建號當日從上海江南造船廠碼頭緩緩駛出，前後有多艘船隻護航。其中甲板首次攜帶殲15、殲35等艦載機或其模型，還有飛機加油車，關注是否要進行電磁彈射測試。有專家分析認為，北京明顯是借福建號第3次海試對「台獨」分子示警，但尚未形成戰力，其震懾力言之尚早。

大陸日前宣布在浙江外海開設禁航區，並於周四（4日）發布空域管制，外界關注是否與福建號有關。台國防部周四表示，研判是解放軍東部戰區海軍從事年度海上實彈考核，台軍運用聯合情監偵系統，強調對解放軍演訓、新式武器試射、試航等情形均能即時掌握。該部門另公布，周四早上6時的前24小時內，偵獲解放軍軍機30架次、軍艦8艘次在台海周邊活動，其中19架次飛越海峽中線，並侵擾台灣北部、中部、西南及東南空域，其中一批共機距鵝鑾鼻僅約37海里。

另外，大陸一架軍用無人機周二（2日）上午飛越馬祖南竿機場，並在機場周邊空域盤旋20分鐘，導致立榮航空兩班航機延誤起降。雖然此前也有軍用無人機飛越馬祖，但刻意干擾機場則屬首次。台灣陸軍馬祖防衞指揮部周三表示，防區透過情監偵系統均能充分掌握，並按原則通知各單位嚴密掌握海空域動態，完備重要設施及陣地偽裝，視威脅程度採取適切措施應對。