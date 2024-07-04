台陸戰隊爆破中隊傳將裁撤　美憂台失三棲戰力

有「台灣海豹部隊」之稱的台灣海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊水中爆破中隊，傳出因內訌、待遇不公等人為因素，明年初將被裁撤，兵力打散併入其他部隊，各地相關老兵計劃抗議及陳情。台媒周四（4日）報道指，此舉引發美軍顧問質疑，協助建立70年的最強三棲戰力恐將瓦解，認為這是「自廢武功」的不當做法。

另有報道指，因應目前台灣海軍已無登陸作戰需求，滲透及爆破任務已沒必要，才傳出明年將裁撤該爆破中隊，改為隸屬新成立的「濱海作戰指揮部」，在北中南東4區成立「掃布雷中隊」。據稱台國防部多年前已計劃裁撤爆破中隊，但在前防長邱國正時期遭否決。但新防長顧立雄認可濱海作戰部隊計劃後，海軍將放手積極整併部隊，濱海作戰指揮部將如期在2026年元旦成立。

未來海軍陸戰隊偵搜大隊將組織重整，料成濱海作戰指揮部隸屬的兩棲偵爆大隊，兵力被打散至北中南東4個掃布雷中隊，主要利用現有的爆破及水下械彈作業處理專長，朝固守防衞的掃雷及布雷為主。但有老兵稱，偵搜官兵長期和爆破官兵不和，今次是利用組織重整機會「以大吃小」，將爆破中隊徹底瓦解。由於爆破中隊長年和美軍交流，美軍顧問獲悉裁撤消息後不以為然，私下表示將透過渠道向國防部反映，希望協助留下該特戰部隊。