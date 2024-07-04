關員工進黑房逼辭職　網遊公司被判賠償

內地網遊公司廣州多益網絡有限公司近日在社交平台發文指，四川成都高新技術產業開發區人民法院對其子公司成都利為網絡有限公司與前員工劉某勞動仲裁一案判決有誤。內媒周三（3日）引述判決書內容指，劉某透露因拒絕被勸退，曾被公司關在沒電、沒網絡的「小黑屋」4天。

代表劉某的鄧律師稱，利為網絡取消了劉某的門禁權限，給他安排到平時沒有用的樓層一個小房間，房內只有桌子和椅子，沒有任何辦公設備，也沒正常供電，並沒收手機。利為網絡一方的律師在庭上稱，房門沒上鎖，劉某可自由出入、上廁所，下班可回家。但鄧律師解釋，這看似自由，其實沒有選擇。為了不被公司以遲到、早退、曠工等理由辭退，劉某只能每天待在小房間裏。這種情況持續到前年12月30日，劉某的妻子報警，利為網絡才給劉某發出辭退通知書，其後以他出現嚴重工作失職、嚴重違反公司規章制度為由，要求依法解除勞動關係。劉某則提出勞動仲裁，並要求利為網絡賠償。

高新區法院上月24日裁定利為網絡需向劉某支付違法解除勞動合約賠償金約38萬元人民幣（約41萬港元）。利為網絡其後向成都法院提出訟訴，但遭駁回。多益網絡上月29日在微博就上述裁決發表3點聲明，包括強烈譴責法院對仲裁結果的錯誤判斷，至少未來3年內公司絕不提高員工總數，又批評勞動法有極多問題，對經濟發展有極大負面影響，且被法官顛倒黑白地胡亂執行。