要求離異父續付贍養費　已成年女子入稟法院敗訴

江蘇邳州市一名女子考上大學後經濟壓力增大，要求已離異的父親繼續繳學費和撫養費，雙方協商未果，女子於是將父親告上法院。邳州市法院日前公布案情，認為女子已年滿18歲，亦並非喪失勞動能力，遂駁回女子的要求。

女事主的父母於2017年離婚後，她便由母親撫養，父親每月支付撫養費1,500元（人民幣，下同，約1,630港元）直至其18歲。女事主去年考上大學，認為大學生活開支較大，自己沒有經濟來源，母親能力也有限，於是請求父親支付大學期間的費用。因多次協商無果，她將父親告上法院，要求對方支付其18歲後的生活費和4年學費，及住宿費、電腦和手機等費用，共3.48萬元（約3.78萬港元）。她的父親表示，自己經濟能力有限，女兒已成年，他無力繼續支付其大學期間的費用。

法院審理認為，女方已成年並考上大學，可根據實際情況以學生貸款、勤工儉學等方式解決大學期間的費用，在支持自己完成學業的同時鍛煉自身能力。而她的父親和女兒的血脈連結和親情關係並不因婚姻的解除而消散，法院認為男方應給予力所能及的幫助和支持。