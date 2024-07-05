今起與老撾聯演兩周 中方兵力以駐港部隊為主

根據中國與老撾達成的共識，「友誼盾牌－2024」聯演周五（5日）至本月18日在老撾舉行，中老參演部隊將以「聯合防衞作戰行動」為主題，組織聯合實兵演練，以進一步深化兩軍戰略互信與務實合作。據指，中方參演力量以駐香港部隊為主，駐澳門部隊、桂林聯勤保障中心等單位派員參加，包括「履行澳門防務模範連」、「香港駐軍模範特戰連」等連隊。

參加聯演的中方部隊周二（2日）已全部到達老撾，迅即展開裝備卸載。中方參演部隊採取陸上和空中相結合的方式進行遠程運輸投送，空中參演分隊上月30日從國內轉場至老撾萬象瓦岱國際機場，完成空中兵力投送；陸上參演分隊以鐵路方式跨國投送，完成卸載作業後採取摩托化機動方式轉場至演習地域，與老方參演部隊會合。

此次聯演主要包括混編聯訓、綜合演練和文化交流等內容，雙方參演兵力逾1,200人，中方派出300多人的實兵分隊，攜帶多型武器裝備參演。內媒指出，相比解放軍其他部隊，駐港部隊、駐澳部隊出國參加聯演並不常見，駐港部隊首次出國參演是2016年11月在馬來西亞舉行的「和平友誼」中馬聯演。有海軍專家認為，駐港和駐澳部隊是解放軍與外界聯繫的窗口，隨着解放軍增加與他國聯演，兩部隊更多地參與亦屬合理。