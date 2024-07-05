西寧2中學生同感染腦膜炎亡　醫生倡打疫苗

青海省西寧市湟中區教育局、衞生健康局周三（3日）發通告，指湟中區第一中學2名學生分別於6月5日和26日，因流行性腦脊髓膜炎搶救無效死亡。事件引起公眾對該病的關注。對此，浙江省人民醫院感染病科主任、主任醫生潘紅英表示，預防該病最佳的方法是接種疫苗。

據指，流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌感染引起，為乙類傳染病。腦膜炎雙球菌可定植在人體鼻腔內的呼吸道黏膜，主要在咳嗽、打噴嚏時通過呼吸道傳播。一般來說，15歲以下兒童，特別是6個月到2歲的嬰幼兒較易感染，免疫力低下、有基礎疾病的人群也容易感染發病，冬春季節是發病高峰季節。流行性腦脊髓膜炎分為普通型和暴發型，其中90%屬於普通型，感染後前期可能出現發燒、咳嗽、頭痛、嘔吐等症狀，其後會出現全身乏力、肌肉痠痛、食欲差、精神委靡、煩躁不安等症狀，70%至90%患者皮膚出現出血性皮疹或紫黑色瘀斑，後期還會出現驚厥、煩躁不安、昏迷、頭頸發硬等情況。

流行性腦脊髓膜炎可通過血液培養病原體檢查，或進行腰椎穿刺，獲取腦脊液檢查。確診後一般採用抗生素治療，對於可能發生的併發症，如敗血症、腦膜炎等，則需根據患者情況進行個體化精準治療。疫苗能有效預防大多數流行性腦脊髓膜炎感染，但有時效性，一般在2至3年後效力開始減弱。對於高風險人群如免疫功能低下者，或暴露於該病流行環境的人，可聽從醫生建議補充接種。