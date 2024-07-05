江西洪澇逾156萬人受災　鄱陽湖水位續漲

江西省防汛抗旱指揮部發布消息，截至周四（4日）晚7時，上月22日開始的洪澇和地質災害共造成該省156.3萬人受災，緊急避險疏散2.6萬人，緊急轉移安置4.3萬人，逾241萬畝農作物受災、逾22萬畝絕收，43戶129間房屋倒塌。當前鄱陽湖、長江九江段水位相繼突破警戒水位，仍在持續上漲，沿江濱湖地區堤防陸續出現管湧、滲漏等險情。

受長江水位持續抬升，近期暴雨導致積水等因素影響，江西省九江市柴桑區江新洲堤防陸續出現泡泉、堤腳鬆軟等險情。預計本月中下旬，江西省及長江中上游仍有降雨過程，長江幹流將長時間維持高水位，將延長鄱陽湖退出警戒時間。因應長江中游幹流部分站點已出峰回落，水利部周四終止河北、山西、山東、陝西、甘肅乾旱應急響應。另在浙江省，周四晚結束水旱災害防禦4級應急響應，本次梅汛期新安江水庫洩洪歷時逾11天，為1959年建成以來單次洩洪跨度時長之最。

此外，多地周四發布今年首個高溫橙色預警信號，包括浙江杭州、江蘇無錫等，其中浙江共有64地發布高溫橙色預警，多地錄得39℃以上高溫。上海中心氣象台周五（5日）繼續發布高溫橙色預警，預計大部分地區當日最高氣溫將超過37℃。