澳門換錢黨每年獲利逾15億港元　內地加強打擊

公安部周五（5日）通報全國公安機關依法嚴厲打擊「換錢黨」衍生違法犯罪舉措成效情況，提到在澳門非法為個人或組織提供大額現金兌換及向賭客提供高利貸的「換錢黨」通過地下錢莊兌港元，每年幕後金主獲利逾15億港元，暴利驅動使換錢黨群體規模快速擴大。該部門將持續深化專項打擊工作，加強重點地區源頭整治。

公安部刑事偵查局副局長陳士渠表示，近年工作中發現，有組織赴澳門從事非法買賣外匯的換錢黨人員明顯增多，非法匯兌活動衍生的詐騙、搶劫、盜竊、綁架、偷渡等違法犯罪時有發生，影響澳門及內地社會治安穩定。他指出，換錢黨受幕後金主僱用操控，通過珠海等地的「現金型」地下錢莊非法兌換港幣，採用「螞蟻搬家」方式將港元現金帶至澳門，在澳門賭場、酒店附近招攬換匯客戶、商定換匯匯率，實施港元現金和境內人民幣帳戶轉帳的交易。

陳士渠提到，有人在匯兌過程中利用「練功券」、假籌碼冒充真幣真籌碼，有人通過地下錢莊從事非法匯兌業務，有人針對遊客或其他換錢黨實施盜竊、搶劫、綁架等犯罪。公安部為此成立多警種參加的打擊整治工作領導小組，部署內地公安機關與澳門加強協作打擊相關犯罪，搗毀一批犯罪團夥和地下錢莊。其中廣東警方打掉3個使用「練功券」實施匯兌詐騙團夥，偵破5宗非法匯兌案，抓獲101名疑犯，涉案金額14.7億元人民幣（約15.8億港元）。