因應嚴懲台獨新規　外企擬將台員工調離大陸

中國大陸早前發布懲治「台獨」分子的22條意見，對犯罪情節嚴重者，最重可判死刑和終身追責。英媒周四（4日）引述多名知情人士稱，一些外國企業正考慮將台灣外派員工調離大陸。

報道稱，這些知情人士包括律師和企業高級主管。他們表示，上述懲治台獨分子的新法規導致一些台灣外派人員以及在大陸營運的跨國公司，緊急評估其法律風險和受風險影響的程度。有在北京的律師表示，這些企業擔心新法規是否存在灰色地帶，比如在社交媒體發文，或在台灣選舉中投票給特定政黨、候選人，會否被解讀為參與台獨活動。另有任職大型跨國公司的高級主管稱，公司的台灣高層經常到大陸出差，目前尚未決定不把他們派往大陸，但每天都會審視風險。

由於台灣員工熟悉大陸語言和文化，很多在大陸的跨國企業都會僱用台灣員工。據台灣政府的最新調查，截至前年約有17.7萬名台灣人在大陸工作。美國智庫大西洋理事會研究員宋文笛表示，大陸相關新法規將迫使外企要不完全退出大陸營運以留住台灣人才，要不停止僱用台灣人才，意味在大陸工作或生活的台灣人會更少，使北京更難贏取台灣人支持。