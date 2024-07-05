重申互不隸屬　台促陸停止恐嚇對等交流

台灣總統賴清德就職時有關兩岸互不隸屬言論引發的爭議未息，台灣陸委會主委邱垂正周四（4日）稱，台灣從未與世界上任何一個國家有隸屬關係，兩岸互不隸屬既是客觀事實，也是台海現狀。大陸國台辦周五（5日）另發布消息，第七屆海峽兩岸青年發展論壇周六至下周五（6至12日）在浙江杭州、寧波、金華、麗水等地舉辦，國台辦主任宋濤和國民黨前主席洪秀柱將出席下周一（8日）的論壇開幕會暨主論壇。

邱垂正在記者會上指出，台灣當局依據憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律處理兩岸事務，立場從未改變。他批評北京始終不承認台灣存在的客觀事實，近年逐步增強對台施壓，威嚇台灣人民的自由民主權利，造成兩岸關係緊張及區域不安，無助兩岸關係良性互動發展。他呼籲北京停止對台一切威脅恫嚇，共同承擔維護台海和平的責任，正視兩岸現實，尊重台灣民意，在對等尊嚴的原則下對話交流、累積善意，同時回應雙方人民與國際社會的期待。

針對台灣澎湖籍漁船大進滿88號日前遭大陸扣押，邱垂正表示已透過海基會協洽大陸海協會，要求公布狀況，同時透過不同渠道盼讓相關人員盡快平安回台。他呼籲外界不要過度推理，避免增加家屬的心理負擔。被問到今次是否與今年2月的金門快艇翻覆事件有關，他稱台灣司法單位仍在調查，陸委會靜候結果，再以此與大陸協商。至於早前報道指大陸官媒記者介入台灣電視台政論節目製作，他稱正整理相關部門行政調查情況，重申過去從未證實事件。