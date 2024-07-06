廣州女接受牙齒矯正後惡化　醫院醫生受罰

廣東省廣州市一名女子近日向內媒投訴，2019年4月因門牙外凸在中山大學附屬口腔醫院接受牙齒矯正，但經過3、4年的矯正後其門牙凸出更明顯，面部兩側凹陷，牙根受損，另發現醫院存在多次重複收費等問題。院方回應指，已處罰涉事醫生，該院亦被警告及罰款。

消費者蕭筱（化名）表示，在該醫院接受矯正期間，其門牙一直沒有內收，負責的謝醫生將她的兩側虎牙後移了位置，導致牙齒兩側牙縫明顯擴大，面部兩側塌陷，看上去門牙更加前凸，臉型變得「短而方」。謝醫生前年7月使用大型T型曲工具為她收縮牙縫，更令其牙齒歪斜、鬆動。她想做醫療鑑定，向醫院和醫生索要頜面像和口內照片時，卻被告知已刪除。

蕭筱期間還發現，醫院存在未按規定制定實施病歷管理制度、涉事醫生未按規定填寫門診病歷等行為。蕭筱將上述情況反映至廣州衞健委和市場監督管理局，醫院因未按規定制定並實施病歷管理制度等行為，受到廣州衞健委警告並罰款3.4萬元（人民幣，下同，約3.65萬港元）。廣州越秀區市監局對該醫院亂收費等問題立案，查明共虛增收費逾4,000元（約4,300港元），最終沒收其違法所得並罰款1.2萬元（約1.3萬港元）。