洞庭湖決堤淹浸多地　疏散逾5000民眾

湖南省岳陽市華容縣洞庭湖遭遇今年以來最強降雨後，一線堤防周五（5日）發生決堤，部分地區被淹浸，周邊6條村及1個社區內大約5,755名民眾安全疏散，暫未出現人命傷亡。有關部門當晚緊急封堵失敗後堤防決堤，缺口闊10米、長逾100米。中央隨後發出重要指示，要求及時疏散和安置災民，全力搶險救援工作。國家防總、水利部、應急管理部派出工作小組，趕赴現場指導。

華容縣團洲鄉周五下午發現堤面下陷1.5米並大量出水，省、市防汛抗旱指揮部調集各類救援人員逾2,100人和逾160艘舟艇參與救援，從各地緊急調集近萬噸沙石和18輛「以車代倉」車輛填堵，3艘自卸駁在堤外填充沙卵石封閉。為疏散安置民眾，各級政府已緊急調撥1,000個帳篷、3,200張摺床和6,400套被褥。湖南省委書記沈曉明周六（6日）凌晨在省應急指揮中心召開視訊調度會，強調要確保打贏防汛抗洪搶險救災這場硬仗。

現場潮濕悶熱，大量蚊蟲飛來飛去，武警及消防等部門人員到場搶險，運送搶險物資。來自武警湖南總隊的李永強表示，武警首批逾100人已到場展開搶險救援任務，在二門閘南側堤壩鋪設14公里彩條布，用於保護堤壩。水利專家陳文平表示，缺口洪水難以阻擋，當務之急是築好第二道防線，即距離缺口約2公里的一道間堤，以免洪水衝破第二道防線，淹沒其他地方。

氣象部門數據顯示，湖南從上月16日開始持續近20天的強降雨，平均雨量達310.2毫米，較常年同期偏多1.5倍，為1961年以來同期最多。其中，岳陽市平江縣降雨達808.8毫米，偏多4.6倍，排當地有連續氣象紀錄以來第一名，而累計降雨量最大的是瀏陽市大圍山鎮，達980.2毫米。